احتراق سيارة في منطقة المنصور

2024-05-07 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد مراسل "بغداد اليوم" احتراق سيارة في احد شوارع منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد لاسباب مجهولة، مساء اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024).

وقال انه من المرجح ان يكون الاحتراق ناتج عن "اشتعال" محرك السيارة، وقد حضرت سيارة للاطفاء في الحال بعد تطويق مكانها من قبل القوة الامنية المتواجدة هناك.

ولاحقا، اكد مصدر امني لـ"بغداد اليوم"، احتراق سيارة نوع بيك اب حكومية تابعة لمؤسسة الشهداء في منطقة المنصور/ قرب تقاطع الرواد، دون ذكر تفاصيل اكثر.



