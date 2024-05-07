2024-05-07 22:12:07 - المصدر: منصة إيشان

نشر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، تغريدة أعرب فيه عن “قلقه” من مشروع طريق التنمية، فيما وجّه شكّك بجدية الحكومة في إخراج القوات الأمريكية من العراق. وكتب العسكري تغريدة تابعتها “إيشان”، أن “إقرار يوم عيد الغدير عطلة رسمية سيدخل السرور على قلب كل محب لأهل بيت النبوة عليهم السلام فهو عيد الله […]

ظهرت المقالة شكّكت بإخراج الأمريكان.. كتائب حزب الله “قلقة” من طريق التنمية: نحتاج إلى ضمانات ومزيد من التطمينات أولاً على Eishan.