المندلاوي يؤكد على الدور المهم للعشائر في الاستقرار الأمني

2024-05-07 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، على الدور المهم للعشائر العراقية الأصيلة في مساندة الأجهزة الأمنية لتحقيق الاستقرار الأمني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "استقبل رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في مقر إقامته اليوم الثلاثاء، مجموعة من شيوخ ووجهاء وأهالي محافظات بغداد وديالى وكركوك".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، الاستماع إلى أبرز المشاكل التي يواجهها أهالي هذه المحافظات، والاطلاع على الواقع الخدمي في مناطقهم، وبحث الاحتياجات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، والتأكيد على الدور المهم للعشائر العراقية الأصيلة في مساندة الأجهزة الأمنية لتحقيق الاستقرار الأمني، والتعهد بمتابعة طلباتهم مع الجهات المعنية لمعالجتها في أسرع وقت".