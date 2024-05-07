الداخلية توضح بشأن احتراق عجلة ببغداد

2024-05-07 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأوضحت وزارة الداخلية، بشأن احتراق عجلة في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن وجود (انفجار عجلة واحتراقها في العاصمة بغداد) "، مبينة ان "عجلة نوع بيك آب نشب بداخلها حريق نتيجة تماس كهربائي دون خسائر بشرية كمعلومة أولية قرب تقاطع الرواد في منطقة المنصور".وأضافت، أن "مفارز الدفاع المدني شرعت بإخماد العجلة".