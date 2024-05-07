منتخب الناشئين بكرة اليد يواجه منتخبي تونس و مونتينيغرو

2024-05-07 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسومييخوض منتخبنا للناشئين بكرة اليد، يوم غد الأربعاء، مواجهتين ضمن بطولة البحر الأبيض المتوسط التي ينظمها الاتحاد التركي للعبة بمشاركة 8 منتخبات.وقال المنسق الإعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخب الناشئين سيلتقي يوم غد الأربعاء مع منتخب تونس في الساعة 30: 11 صباحا بالصالة المغلقة للاتحاد التركي".وأضاف، أن "المنتخب سيعود مساء الغد لمواجهة منتخب مونتينيغرو في الساعة 5:15 مساء"، لافتا، إلى أن "ناشئينا خسروا مباراتهم الثالثة اليوم الثلاثاء، أمام نظيرهم الفرنسي بنتيجة 36 / 16 هدفا، حيث انتهت الأشواط الثلاثة لصالح فرنسا ( 15-6 ، 14-6 ،7-4 )".وأكد، أن "المنتخب خسر مباراته الأولى كذلك أمام رومانيا بنتيجة 33 / 17، وأمام كوسوفو بنتيجة 24 / 16".