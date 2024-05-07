2024-05-07 22:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الثلاثاء، بمقتل شاب نحراً على يد أصدقائه بسبب خلافات سابقة بينهم، فيما أقدم شاب على الانتحار بسبب خلافات عائلية في ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العشرينيات من عمره قتل نحراً على يد أصدقائه في منطقة حي السلام وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وأضاف أن "قوة أمنية اعتقلت الجناة المتسببين بالجريمة المروعة"، مشيراً إلى أن "سبب وقوع الجريمة خلاف سابق بين الأصدقاء".

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني في ذي قار وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً دون العشرين سنة أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله في منطقة التفيج بقضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية".

وبين أن "الشاب أقدم على الانتحار بسبب خلافات مع عائلته، بحسب التحقيقات الأولية في الحادث".