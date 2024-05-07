النقل تحدد مسارات الخط السابع للنقل الجماعي وأهميته لطلبة الجامعات

2024-05-07 22:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأوضحت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل، اليوم الثلاثاء، مسارات الخط السابع للنقل الجماعي الذي افتتح اليوم وأهميته بالنسبة لطلبة الجامعات.وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة النقل كريم كاظم حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وإشراف مباشر من وزير النقل، جرى اليوم افتتاح الخط السابع ضمن مشروع النقل الجماعي، وهذا الخط يتميز عن الخطوط الستة التي تم افتتاحها في وقت سابق كونه مخصصا بشكل كبير باتجاه خدمة طلاب الجامعات، كما وعدنا بافتتاح خط يعمل داخل جامعة بغداد".وأضاف حسين، أن "هذا الخط سيخدم العديد من المعاهد والكليات والجامعات التي تقع على مساره، وسيبدأ من الباب المعظم باتجاه مجسر الفنون الجميلة ومروراً بمجمع الكليات في الباب المعظم وباتجاه الجامعة المستنصرية وساحة الموال، ثم عبور القناة ثم ساحة حبايبنا والطالبية، وكلية الإدارة والاقتصاد في الطالبية ومن ثم باتجاه تقاطع 83 وانتهاء بكسرة وعطش والعودة بنفس المسار".ونبه، بأن "هذا الخط إضافة إلى تقديم الخدمة مباشرة للطلاب سيخدم المواطنين الساكنين في هذا المحور المهم، داخل مدينة بغداد، ومستمرون بافتتاح الخطوط لحين الوصول إلى 72 خطاً".