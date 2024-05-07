السيد الحكيم يؤكد ضرورة توسعة تمثيل العراق في اتحاد الجامعات العالمي

2024-05-07 23:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ضرورة توسعة تمثيل الجامعات العراقية في اتحاد الجامعات العالمي.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "خلال لقائنا وفد اتحاد الجامعات العالمي استمعنا منهم إلى شرح مفصل عن عمل الاتحاد والأدوار التي يضطلع بها، حيث أكدنا ضرورة توسعة تمثيل الجامعات العراقية في الاتحاد وتبادل الخبرات في المجالات كافة".وأشار إلى "أهمية أن تتسق مخرجات الجامعات مع سوق العمل"، مشددا على "الارتقاء بمخرجات الجامعات وأن تسهم هذه المخرجات بإيجاد المعالجات للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها بلداننا".وشدد أيضا على منح مساحة للعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومواكبة هذه العلوم وتطويرها وتدريب الملاكات الخاصة بها.