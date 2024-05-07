2024-05-07 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال أشخاص تشاجروا مع صاحب مكتب لمزاد السيارات شرقي العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فديو لمشاجرة بالبنادق والقامات ضمن احدى مناطق شرقي بغداد"، مبينا أن " اشخاص معروفين قاموا بالتشاجر مع صاحب مكتب لمزاد السيارات الكائن ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد، ولاذوا بالفرار ، وبدلالة طالب النجدة تم توجيه فريق عمل مشترك من ( الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، دوريات النجدة نداء ب٤ ، مركز شرطة القدس) والتوجه الى منطقة الراشدية - قرية الأنتصار وبعد جمع المعلومات والتدقيق الاولي تم الوصول الى الجناة واعتقالهم جميعاً لينالوا جزائهم العادل وفق القانون" .