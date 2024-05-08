2024-05-08 00:00:08 - المصدر: منصة إيشان

استقبل رئيس تحالف نبني هادي العامري الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، في مكتبه، بحضور وزير التعليم نعيم العبودي، وأعضاء الهيئة القيادية لمنظمة بدر. وذكر بيان مكتبه الإعلامي الذي ورد لـ “إيشان”، أن العامري بحث مع الخزعلي “المستجدات السياسية وتطورات الوضع المحلي واستعراض العمل الحكومي والجهود المبذولة للنهوض بالواقع الخدمي والتقدم في مختلف […]

ظهرت المقالة الخزعلي في ضيافة العامري: تأكيد على خروج القوات الأجنبية ودعم الحكومة أولاً على Eishan.