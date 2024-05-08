2024-05-08 00:00:08 - المصدر: منصة إيشان

دافع حزب تقدم مجدداً عن منصب رئاسة البرلمان، بعد أن فقد مرشحه الوحيد شعلان الكريم، الذي انسحب من سباق الرئاسة، وتركه لمحمود المشهداني وسالم العيساوي. وقال المتحدث باسم كتلة تقدم يحيى المحمدي في تصريح صحفي، إن “الكلمة الأولى والأخيرة لكتلة تقدم في اختيار مرشح رئاسة البرلمان، ولن يمر أي مرشح لرئاسة البرلمان إلا من […]

ظهرت المقالة رجّح كفّة المشهداني.. تقدم: لن يمر أي مرشح لرئاسة البرلمان إلا من خلالنا أولاً على Eishan.