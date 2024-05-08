2024-05-08 00:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، أهمية مشروع توحيد اللوحات المرورية، وأنه سيشمل الجميع والغاية منه “أمنية”. وقال مدير إعلام وعلاقات المرور العامة المقدم محمد الحسني، في تصريح صحفي، إن “عملية استبدال اللوحات القديمة بالجديدة المكتوبة باللغة الإنجليزية هو مشروع قائم عملت عليه وزارة الداخلية، إذ اتخذت العديد من الإجراءات بهذا الخصوص وسيتم الإعلان […]

ظهرت المقالة المرور: سنعلن قريبا عن إجراءات تتعلق بتوحيد اللوحات المرورية والمشروع يشمل الجميع أولاً على Eishan.