العامري والشيخ الخزعلي يبحثان دعم الجهود الحكومية في إنهاء مهمة التحالف الدولي

2024-05-08 00:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس تحالف نبني هادي العامري مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي دعم الجهود الحكومية في إنهاء مهمة التحالف الدولي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس تحالف نبني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس تحالف نبني هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي والوفد المرافق له بحضور أعضاء الهيئة القيادية لمنظمة بدر".واضاف، أن "اللقاء ناقش المستجدات السياسية وتطورات الوضع المحلي واستعراض العمل الحكومي والجهود المبذولة للنهوض بالواقع الخدمي والتقدم في مختلف القطاعات وفق البرنامج الموضوع وبحث إكمال الاستحقاقات الدستورية، وجرى التأكيد على اهمية خروج القوات الأجنبية كافة من البلاد لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة ودعم الجهود الحكومية واللجنة الفنية لإنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق بأسرع وقت ممكن".