2024-05-08 00:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بدأ مزارعو النجف بعملية "التذرية" لسنابل القمح التي تم حصدها من الحقول لفصل الحبوب عن السنابل، تمهيداً لتسويقها وبيعها إلى السايلوات الحكومية والأسواق المحلية.

وواكبت عدسة وكالة شفق نيوز، عمليات "التذرية" في منطقة "أم عباسيات" أثناء قيامهم بفصل حبوب القمح عن السنابل مستغلين الرياح التي يشهدها العراق منذ عدة أيام، لتجميعها ومن ثم نقلها إلى أماكن بيعها.

وتتضمن عملية "التذرية" أيضاً جمع السنابل "التبن" لتكديسها ومن ثم بيعها لمربيّ المواشي كأعلاف.

تصوير: كرار جبار