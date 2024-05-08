دورتموند يقصي باريس ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

2024-05-08 00:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعصعق بوروسيا دورتموند مضيفه باريس سان جيرمان وهزمه بهدف مساء الثلاثاء ليتأهل الفريق الألماني لنهائي دوري أبطال أوروبا من ملعب حديقة الأمراء معقل العملاق الفرنسي.سجل ماتس هوميلز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 ليكرر دورتموند فوزه بنفس نتيجة مباراة الذهاب، ويتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1997 و2013.أما بي إس جي فشل في التأهل للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2020 وودع من قبل النهائي للمرة الثانية بعد عام 2021.وينتظر بوروسيا دورتموند الفائز من مواجهة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ مساء الأربعاء في سانتياجو برنابيو، علما بأن الفريقين تعادلا ذهابا بنتيجة 2/2 الأسبوع الماضي في ميونخ.