الداخلية تنفي القبض على ضابط برتبة عقيد في المرور يمارس التسول ببغداد

2024-05-08 01:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت وزارة الداخلية، الانباء المتداولة عن إلقاء القبض على ضابط برتبة عقيد في المرور يمارس التسول بعد انتهاء الدوام في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن (إلقاء القبض على ضابط برتبة عقيد في المرور يمارس التسول بعد انتهاء الدوام في العاصمة بغداد )"، مبينة أن "هذا العقيد تم القاء القبض عليه بسبب قيامه باخد الرشوة في إحدى المواقع العام الماضي 2023 وليس في العام الحالي، وفي وقتها اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته الى محكمة قوى الأمن الداخلي وقررت الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وطرده من الخدمة".وأعربت وزارة الداخلية عن "استغرابها من محاولة إعادة نشر هكذا موضوعات، الأمر الذي يكشف عن غياب المهنية والأمانة في النقل الإعلامي من قبل الصفحات التي روجت لهذا الخبر في الوقت الحالي وبهذا الشكل" .