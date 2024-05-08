وزير النفط يتحدث عن وحدة الازمرة في مصافي الجنوب واهميتها في تقليل استيراد البنزين

2024-05-08 01:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير النفط حيان عبد الغني، الثلاثاء، (7 ايار 2024)، عن انجاز وحدة الأزمرة في مصافي الجنوب وبدء انتاج بنزين عالي الأوكتان (المحسن).

وقال عبد الغني في مقطع فيديو، تلقته "بغداد اليوم"، "تم سحب العمل من الشركة التشيكية التي تعثرت كثيرا في انجاز وحدة الأزمرة في مصافي الجنوب بموافقة مجلس الوزراء".

وأضاف "تم دعوة الشركات المتخصصات ومنها شركة امريكية معروفة عالميا ولها مشاريع عديدة بمختلف الدول وتمكنت من انجاز الوحدة التي توفر 1500 مكعب عالي الأوكتان وهذا يعتبر انجازا كبيرا وسيتم تقليل استيراد البنزين بنفس الكمية المنتجة".

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