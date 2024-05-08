2024-05-08 01:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اصدرت الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، توضيحاً حول أنباء أشارت لـ"إلقاء القبض على ضابط برتبة عقيد في المرور يمارس التسول بعد انتهاء الدوام في العاصمة بغداد".

وذكرت الوزارة في توضيحها: "أن هذا العقيد تم القاء القبض عليه بسبب قيامه بأخذ الرشوة في إحدى المواقع العام الماضي 2023 وليس في العام الحالي، وفي وقتها اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته الى محكمة قوى الأمن الداخلي وقررت الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وطرده من الخدمة".

وقالت إنها "تعرب عن استغرابها من محاولة إعادة نشر هكذا موضوعات".