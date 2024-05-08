مخيتاريان يستبعد الانتقال الى الدوري السعودي
2024-05-08 08:06:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
كشف هنريك مخيتاريان، لاعب وسط فريق إنتر ميلانو الإيطالي، عن قراره النهائي بشأن مصيره مع النادي الإيطالي وعدم نية الانتقال إلى الدوري السعودي.
وقال مخيتاريان في تصريح صحفي : "لقد انتظرت وقتًا طويلًا للتتويج بالدوري الإيطالي، إنها جائزة ثمينة".
وأضاف: :"أنا سعيد جدًا لأنه لا يتمكن الجميع من الفوز بلقب الدوري الإيطالي في عمر 35 عامًا".
واتم: "هدفي الأول منذ الطفولة كان اللعب لآرسنال والاحتراف، لقد حققته، لا يزال لدي عقد لمدة عامين مع الإنتر، حتى عام 2026".
وبخصوص احتمالية الانتقال للدوري السعودي، أوضح مخيتاريان: "من خلال جلب لاعبين أقوياء، يحاول الدوري السعودي تطوير كرة القدم وتقوية الدوري، لكني أرى ذلك سلبيًا لأن المال ليس مهما في هذه الرياضة، حب كرة القدم هو المهم".
كشف هنريك مخيتاريان، لاعب وسط فريق إنتر ميلانو الإيطالي، عن قراره النهائي بشأن مصيره مع النادي الإيطالي وعدم نية الانتقال إلى الدوري السعودي.
وقال مخيتاريان في تصريح صحفي : "لقد انتظرت وقتًا طويلًا للتتويج بالدوري الإيطالي، إنها جائزة ثمينة".
وأضاف: :"أنا سعيد جدًا لأنه لا يتمكن الجميع من الفوز بلقب الدوري الإيطالي في عمر 35 عامًا".
واتم: "هدفي الأول منذ الطفولة كان اللعب لآرسنال والاحتراف، لقد حققته، لا يزال لدي عقد لمدة عامين مع الإنتر، حتى عام 2026".
وبخصوص احتمالية الانتقال للدوري السعودي، أوضح مخيتاريان: "من خلال جلب لاعبين أقوياء، يحاول الدوري السعودي تطوير كرة القدم وتقوية الدوري، لكني أرى ذلك سلبيًا لأن المال ليس مهما في هذه الرياضة، حب كرة القدم هو المهم".