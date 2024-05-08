مخيتاريان يستبعد الانتقال الى الدوري السعودي

2024-05-08 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف هنريك مخيتاريان، لاعب وسط فريق إنتر ميلانو الإيطالي، عن قراره النهائي بشأن مصيره مع النادي الإيطالي وعدم نية الانتقال إلى الدوري السعودي.وقال مخيتاريان في تصريح صحفي : "لقد انتظرت وقتًا طويلًا للتتويج بالدوري الإيطالي، إنها جائزة ثمينة".وأضاف: :"أنا سعيد جدًا لأنه لا يتمكن الجميع من الفوز بلقب الدوري الإيطالي في عمر 35 عامًا".واتم: "هدفي الأول منذ الطفولة كان اللعب لآرسنال والاحتراف، لقد حققته، لا يزال لدي عقد لمدة عامين مع الإنتر، حتى عام 2026".وبخصوص احتمالية الانتقال للدوري السعودي، أوضح مخيتاريان: "من خلال جلب لاعبين أقوياء، يحاول الدوري السعودي تطوير كرة القدم وتقوية الدوري، لكني أرى ذلك سلبيًا لأن المال ليس مهما في هذه الرياضة، حب كرة القدم هو المهم".