انخفاض أسعار النفط بسبب ارتفاع المخزونات الأمريكية وتوقعات العرض الحذرة

2024-05-08 08:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، حيث أظهرت بيانات الصناعة تراكمًا في مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، في علامة على ضعف الطلب، وظهرت توقعات حذرة للإمدادات قبل اجتماع سياسة أوبك + الشهر المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 82.86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0348 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا، أو 0.32 بالمئة، إلى 78.13 دولارا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بشكل طفيف في الجلسة السابقة وسط علامات على تخفيف ضيق الإمدادات وضعف الطلب العالمي على النفط من تقرير توقعات إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 509 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو.

وأضافوا أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت أيضا.

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية عن المخزونات الامريكية في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم أن الولايات المتحدة. وانخفضت مخزونات النفط الخام بنحو 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، أدت الآمال بوقف إطلاق النار في غزة إلى الضغط أيضًا على أسعار النفط في الجلسات الأخيرة، حيث قال بعض المحللين إن علاوة المخاطرة على النفط انخفضت جنبًا إلى جنب.

وتوقع بعض المحللين أن يظل الطلب على المدى القصير مدعومًا بشكل جيد، إلا أن انخفاضات الأسعار الإجمالية محدودة.