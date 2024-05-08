سامسونج للإلكترونيات تكشف عن نتائجها للربع الأول من العام 2024

2024-05-08 08:19:20 - المصدر: سامسونج

حققت إيرادات ربعية قدرها 71.92 تريليون وون، مع أرباح تشغيلية بلغت 6.61 تريليون وون .

من المتوقع انتعاش الطلب العالمي على خدمات تكنولوجيا المعلومات وبيئة الأعمال في النصف الثاني من العام مدفوعاً بالطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

بغداد، العراق، 8 أيار 2024: أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024.

وحققت الشركة إيرادات مجمعة بلغت 71.92 تريليون وون كوري مدفوعة بالمبيعات القوية لسلسلة الهواتف الذكية الرائدة Galaxy S24، وارتفاع أسعار أشباه موصلات الذاكرة. فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 6.61 تريليون وون كوري بفضل انتعاش أعمال الذاكرة، لتلبية الطلب على المنتجات المتميزة. وشهدت أعمال وحدة تجارب الأجهزة المحمولة (MX) تحقيق أرباح أعلى، مع تحسناً في الأرباح كذلك لوحدة أعمال العرض المرئي والأجهزة الرقمية.

وكان لانخفاض قيمة الوون الكوري مقابل العملات الرئيسة تأثيراً إيجابياً على إجمالي الأرباح التشغيلية للشركة، والتي ارتفعت بحوالي 0.3 تريليون وون كوري مقارنة بالربع السابق.

وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للشركة في الربع الأول 11.3 تريليون وون كوري، منها 9.7 تريليون وون كوري مخصصة لوحدة حلول الأجهزة (DS)، و1.1 تريليون وون كوري لسامسونج ديسبلاي Samsung Display Corporation (SDC). فيما استهدف الإنفاق على وحدة الذاكرة في المقام الأول؛ المرافق وتقنيات التعبئة والتغليف لتلبية الطلب على ذاكرة الوصول العشوائي (HBM) وDDR5 وغيرها من المنتجات المتطورة. وفي الوقت نفسه، ركزت الاستثمارات في وحدة أعمال السبك على تطوير البنية التحتية لتلبية الطلب على المديين المتوسط والبعيد. وتركزت استثمارات شاشات العرض على منتجات تكنولوجيا المعلومات OLED وتقنيات العرض المرنة.

انتعاش أرباح وحدة الذاكرة؛ وتوقعات بمواصلة الأداء القوي في الربع الثاني بفضل استمرار الطلب على الذكاء الاصطناعي

حققت وحدة حلول الأجهزة DS إيرادات مجمعة وصلت إلى 23.14 تريليون وون كوري، و1.91 تريليون وون كوري من الأرباح التشغيلية للربع الأول.

وبالنسبة للخوادم ووحدات التخزين، أظهر الطلب على الذكاء الاصطناعي التوليدي اتجاهات قوية، في حين ظل الطلب على ذاكرة DDR5 ومحركات أقراص الحالة الصلبة عالية الكثافة قويًا. وعلى صعيد أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة بشكل عام، استمر المحتوى لكل صندوق في النمو لكل من وحدات الذاكرة الديناميكية للوصول العشوائي DRAM والبوابات الإلكترونية من نوع NAND، على خلفية عمليات البيع النشطة المدفوعة بشكل أساسي بعملاء تصنيع المعدات الأصلية للهواتف المحمولة في الصين.

واستأنفت وحدة أعمال الذاكرة ربحيتها من خلال التوسع النوعي، وتلبية الطلب في قطاعات الخوادم والتخزين وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، مع إعطاء الأولوية للمنتجات عالية الأداء مثل ذاكرة الوصول العشوائي HBM وDDR5 ومحركات أقراص SSD للخادم ووحدة تخزين الفلاش UFS 4.0، إلى جانب الارتفاع في إطار الشبكات مفتوحة المصدر ASP.

وبالنظر إلى الربع الثاني، من المتوقع استمرارية نمو القطاع مدفوعاً بشكل أساسي بالطلب على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي قطاعي الخوادم والتخزين، سيؤدي الارتفاع المستمر في إمدادات خوادم الذكاء الاصطناعي وما يترتب على ذلك من توسع في الخدمات السحابية ذات الصلة إلى زيادة الطلب ليس فقط على HBM ولكن أيضًا على الخوادم التقليدية وحلول التخزين. ومن المتوقع أن يظل الطلب على الهاتف المحمول ثابتًا خلال هذا الربع، في حين من المتوقع أن يتأثر عملاء أجهزة الكمبيوتر الشخصية بالبطء الموسمي، مما قد يؤدي إلى تعديلات المخزون قبل إطلاق المنتجات القادمة في النصف الأخير من العام.

وبدأت الشركة إنتاجًا واسع النطاق لذاكرة HBM3E 8H هذا الشهر وتعتزم بدء إنتاج كميات كبيرة من منتجات HBM3E 12H ومنتج بسعة 128 جيجابايت يعتمد على ذاكرة DDR5 بسعة 32 جيجا بايت وبتقنية تصنيع 1 نانومتر خلال الربع الثاني. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الشركة في إنتاج الجيل التاسع من وحدات V NAND على نطاق واسع، مما يمثل أول إنجاز في الصناعة هذا الشهر.

وفي النصف الثاني من عام 2024، من المتوقع أن تظل ظروف العمل إيجابية مع استمرار الطلب بشكل أساسي حول الذكاء الاصطناعي التوليدي قويًا، على الرغم من التقلبات المستمرة المتعلقة باتجاهات الاقتصاد الكلي والقضايا الجيوسياسية.

وفيما يتعلق بذاكرة HBM، ستستمر الشركة في زيادة العرض لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفي ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، تهدف الشركة إلى تسريع توريد ذاكرة DDR5 سعة 32 جيجا بايت المستندة إلى تقنية 1 نانومتر مع سرعات زيادة متسارعة وتعزيز مكانتها في سوق وحدات DDR5 عالية الكثافة. أما بالنسبة للبوابات الإلكترونية NAND، فتعتزم الشركة تعزيز تفوقها التكنولوجي من خلال البدء في الإنتاج الضخم للجيل التاسع من الخلية رباعية المستوى (QLC) في الربع الثالث.

وعززت وحدة أعمال أنظمة الدارات المتكاملة System LSI توفير أنظمة الرقائق (SoCs) وأجهزة الاستشعار لأحدث المنتجات للعملاء الرئيسيين. ومع ذلك، فقد تباطأت الأرباح مقارنة بالتوقعات، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مبيعات محرك شاشات العرض المحمولة IC (DDI) بسبب تباطؤ الطلب على اللوحات.

ونظرًا لتوقعات تعافي مبيعات الهواتف الذكية تدريجيًا بعد البداية البطيئة، فإن وحدة System LSI ستعطي الأولوية لضمان إمداد ثابت من أنظمة SoCs وأجهزة الاستشعار الرئيسة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تستعد لتقديم منتجات تعتمد على التقنيات المتطورة للأجهزة الجديدة القابلة للارتداء.

وفيما يتعلق بأجهزة الاستشعار المحمولة، من المتوقع أن يستمر معدل الاستخدام مرتفعًا ومستدامًا، بما في ذلك الإنتاج على نطاق واسع لمنتجات بدقة 50 ميجابكسل لعملائنا العالميين. أما بالنسبة لوحدات DDI، فإننا نتوقع نموًا مستمرًا في المبيعات لتلبية الطلب من أحد العملاء الرئيسيين لمنتجات تكنولوجيا المعلومات/التلفزيونات الجديدة.

وفي مواجهة الضغط المتزايد المحتمل على تسعير المكونات، ستتخذ وحدة System LSI Business إجراءات استباقية لتكييف مزيج منتجاتها ومعالجة هذه التحديات بشكل فعال.

وشهدت أعمال السبك تأخيرًا في انتعاش المبيعات بسبب تباطؤ الطلب في السوق وتعديلات المخزون المستمرة. ومع ذلك، فإن التحسينات الواضحة في كفاءة عمليات التصنيع مكنتها من تقليل الخسائر بشكل طفيف.

كما تشهد عمليات تطوير تقنيات 2 نانوميتر و3 نانوميتر تقدماً سلساً، وقد أصبحت عائدات تقنية 4 نانوميتر مستقرة. الأمر الذي مكّن القدرة التنافسية للتقنيات المتقدمة لوحدة أعمال السبك Foundry Business من تحقيق أعلى تراكم للطلبات على الإطلاق في الربع الأول.

وفي ضوء التحسن التدريجي المحتمل في ظروف السوق، من المتوقع أن تنتعش إيرادات الربع الثاني وتحقق نموًا مزدوج الرقم على أساس ربع سنوي بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في الربع الأول.

وتعتزم وحدة أعمال السبك Foundry Business الانتهاء من تطوير البنية التحتية لتصميم 2 نانومتر وتقنية 4 نانومتر الجاهزة والمناسبة لـ 3D IC. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للتقنيات القائمة مثل 14 نانومتر و8 نانومتر، فإنها تهدف إلى إنشاء بنية تحتية لمختلف التطبيقات.

وخلال النصف الثاني من عام 2024، من المتوقع أن يشهد سوق المسابك نموًا محدودًا بسبب حالة عدم اليقين المستمرة. ومع ذلك، تتوقع وحدة Foundry Business تجاوز معدل نمو السوق في المبيعات السنوية، مدفوعًا بزيادة مبيعات التقنيات المتطورة التي تبلغ 5 نانومتر أو أقل. وستبدأ في الإنتاج الضخم لتقنية الجيل الثاني من الترانزيستورات (GAA) بدقة 3 نانومتر وتعزيز نضج تقنية 2 نانومتر لاستهداف التطبيقات عالية النمو مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC).

سامسونج ديسبلاي SDC تركّز على شاشات العرض المرنة وتكنولوجيا المعلومات ووظائف السيارات، وتسعى لزيادة المبيعات في الشاشات الكبيرة

سجلت سامسونج ديسبلاي 5.39 تريليون وون كوري من الإيرادات المجمعة و0.34 تريليون وون كوري من الأرباح التشغيلية للربع الأول.

وعلى الرغم من تصاعد المنافسة في سوق شاشات الأجهزة المحمولة مما أدى إلى انخفاض الأرباح عن الربع السابق، فقد ضمنت SDC تسليم شاشات العرض المرنة في الوقت المناسب للهواتف الذكية المتطورة لأحد العملاء الرئيسيين وعززت معدل استخدام شاشات العرض المتينة.

وفي صناعة شاشات العرض الكبيرة، قامت SDC بتقليل الخسائر من خلال تقديم عروض جديدة لشاشات QD-OLED وتعزيز قاعدة العملاء، على الرغم من قيود الطلب المستمرة.

في حين تتوقع SDC زيادة مبيعات شاشات الهاتف المحمول مع إطلاق هواتف جديدة قابلة للطي من أحد العملاء الرئيسيين وزيادة الطلب على منتجات تكنولوجيا المعلومات في الربع الثاني، ومن المرجح أن يتأثر نمو الأرباح باشتداد المنافسة.

أما بالنسبة لشاشات العرض الكبيرة، تخطط SDC لتلبية الطلب على شاشات التلفزيون لأحد كبار العملاء وتسعى إلى توسيع مبيعات الشاشات المتميزة.

وفي النصف الثاني من العام، ستركز SDC على الحفاظ على القدرة التنافسية من خلال توسيع مبيعات شاشات العرض المرنة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة والمتانة المحسنة، مع الاستمرار أيضًا في استبدال شاشات LCD في الهواتف الذكية بمنتجات شاشات متينة. علاوة على ذلك، تخطط SDC لتعزيز أعمالها في مجال تكنولوجيا المعلومات ووظائف السيارات من أجل تنويع محفظة أعمالها.

وتهدف SDC إلى زيادة مبيعات شاشات العرض الكبيرة مقارنة بالعام السابق من خلال تحسين كفاءة إنتاج شاشات QD-OLED وتعزيز تنوّع المنتجات، مع التركيز على العروض ذات القيمة المضافة العالية.

وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة MX تشهد نمواً في الإيرادات وسط تباطؤ السوق، وتخطط لمواصلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

سجّلت وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة MX وأعمال الشبكات إيرادات مجمّعة بقيمة 33.53 تريليون وون كوري و3.51 تريليون وون كوري من الأرباح التشغيلية للربع الأول.

وقد شهد الطلب على قطاعات الهواتف الذكية المتميزة والمتوسطة الحجم انخفاضًا متسلسلًا من حيث الحجم والقيمة مع دخول سوق الهواتف الذكية في الربع الأول الأبطأ موسميًا.

ومع ذلك، سجلت MX زيادات في الإيرادات والأرباح التشغيلية بسبب المبيعات القوية لسلسلة Galaxy S24، مع الحفاظ على ربحية قوية مكونة من رقمين من خلال التحسين المستمر للموارد. والجدير بالذكر أن ميزات Galaxy AI، مثل Circle to Search على هاتف S24، استمرت في تحقيق معدلات استخدام قوية، مما أدى إلى نمو المبيعات.

وفي الربع الثاني، من المتوقع أن ينخفض الطلب الإجمالي على الهواتف الذكية بشكل متتابع بسبب التأثيرات الموسمية. وبناء على ذلك، تتوقع MX Business أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية وأن تظل شحنات الأجهزة اللوحية ثابتة على معدلاتها.

كما ستواصل MX Business تركيزها على المبيعات الرئيسية في الربع الثاني من خلال توسيع ميزات الذكاء الاصطناعي في Galaxy S24 لتشمل النماذج الرئيسة الأخرى لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات. بالإضافة إلى ذلك، ستسعى MX Business جاهدة للحفاظ على ربحية قوية من خلال تحسين العمليات وسط حالة عدم الاستقرار الجيوسياسية المستمرة والزيادات المتوقعة في تكاليف المكونات الرئيسة، كل ذلك مع الالتزام باستثمارات البحث والتطوير، لا سيما في الذكاء الاصطناعي على الرغم من الظروف الصعبة.

ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام انتعاشًا في سوق الهواتف الذكية، مدعومًا باستقرار ثقة المستهلكين، وتوسيع المنتجات والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة.

وتهدف MX Business إلى تحقيق نمو سنوي في مبيعات الهواتف الذكية وتلتزم بالحفاظ على زخم المبيعات من خلال توسيع نطاق تكامل Galaxy AI ليشمل المنتجات الرئيسة الحالية والقادمة، بما في ذلك الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية. وسيتم بذل الجهود لتعزيز تجربة منظومة Galaxy في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء من خلال تقديم نماذج جديدة وعوامل أشكال متنوعة مثل Galaxy Ring. بالإضافة إلى ذلك، ستركز MX Business على تلبية الطلب على الترقيات في سوق الساعات الذكية من خلال تقديم نماذج متميزة جديدة.

علاوة على ذلك، ستواصل MX Business السعي لتحقيق الكفاءة التشغيلية للتخفيف من تأثير زيادة تكاليف المكونات، مما يضمن ربحية سنوية قوية. كما ستستمر في الاستثمار في البحث والتطوير لتوسيع وتحسين قدرات Galaxy AI.

أجهزة العرض المرئي والأجهزة الرقمية ستقود الابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي

سجلت أعمال العرض المرئي والأجهزة الرقمية 13.48 تريليون وون كوري من الإيرادات المجمعة و0.53 تريليون وون كوري من الأرباح التشغيلية في الربع الأول.

وعلى الرغم من التراجع في الطلب الإجمالي في السوق، سجلت وحدة أعمال العرض المرئي ربحية متزايدة مقارنة بالربع السابق، مدفوعة بالتركيز على المنتجات المتميزة مثل Neo QLEDs وOLEDs وأجهزة التلفاز الكبيرة التي يزيد حجمها عن 75 بوصة. ومع ذلك، انخفضت الربحية على أساس سنوي بسبب ركود الطلب في سوق التلفزيونات وزيادة التكاليف وسط المنافسة المتزايدة في السوق.

ومن المتوقع أن يشهد الربع الثاني ضعفًا مستمرًا في الطلب الإجمالي في السوق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب على التلفزيونات في الأسواق الناشئة. ومع ذلك، فإن تنظيم الأحداث الرياضية العالمية الكبرى قد يوفر فرصًا لتوسيع المبيعات. ومن خلال منح الأولوية للربحية، تهدف أعمال العرض المرئي إلى تعزيز مبيعات المنتجات الإستراتيجية وتعزيز الإدارة التشغيلية داخل كل قطاع أعمال.

وتشير التوقعات للنصف الثاني من عام 2024 إلى حدوث انتعاش تدريجي في الطلب الإجمالي على التلفزيونات وسط حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الكلي والعوامل الجيوسياسية. وتهدف أعمال العرض المرئي إلى تلبية تفضيلات المستهلكين المختلفة مع تطوير "AI Screen Leadership" من خلال أجهزة التلفاز المتميزة وشاشات أسلوب الحياة Lifestyle. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر تجارب فريدة للعملاء من خلال الأجهزة المتصلة وتحفيز التوسع في السوق عبر دعم الميزات المتقدمة التي تركز على الأمان والاستدامة، مع تعزيز القدرة التنافسية أيضًا في مجالات الخدمة مثل Samsung TV Plus.