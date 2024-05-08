‏المجلس الأعلى للشباب يحدد موعد مقابلة المتقدمين على البرامج الشبابية

2024-05-08 09:06:02 - المصدر: واع

بغداد واعحدد المجلس الأعلى للشباب، اليوم الأربعاء، موعد مقابلة المتقدمين على البرامج الشبابيةوذكر المجلس الأعلى للشباب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لجنة المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية، انتهت من عملية فرز البرامج الشبابية بالإضافة إلى المنظمات والفرق التطوعية التي قدمت على المسابقة".وأضاف، "تم اختيار 100 برنامج ومبادرة شبابية من أصل المتقدمين البالغ عددهم أكثر من 3000 برنامج مقدم من منظمات غير حكومية وفرق تطوعية من مختلف محافظات العراق بضمنها إقليم كردستان"وأشار، إلى أن "المبلغ يتراوح ما بين 5 إلى 50 مليون دينار"، وسيتم مقابلة المتقدمين يوم غد الخميس للاطلاع على مشاريعهم والتأكيد على تشجيع التنافس الإيجابي بين الشباب العراقي والمبادرات الشبابية والمؤسسات الشبابية .وأعرب المجلس، عن "حرصه على رصد الشباب المبدع وتكريمهم واحتضان كافة الإبداعات والابتكارات، واستثمار طاقات أكبر من الشباب الموهوب والمبدع في شتى المجالات من أجل بناء جيل واع ومسؤول ومبدع ومبادر إضافة إلى تقدير إسهامات الشباب في التنمية المستدامة، والاحتفاء بها، وتعزيز الجانب الوطني للشباب والشعور بالانتماء المجتمعي".