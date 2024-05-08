بوغبا يعوض فترة الايقاف بتجرة سينمائية

2024-05-08 09:06:03 - المصدر: واع

متابعة – واعكشفت مصادر صحفية ان نجم يوفنتوس بول بوغبا يعيش فترة فراغ طويلة بسبب إيقافه نهائيًا عن لعب كرة القدم لمدة 4 سنوات.وتعرّض بوغبا لهذه العقوبة بعد سقوطه في اختبار المنشطات بسبب وجود معدلات عالية من هرمون "التستوستيرون" في عينته بعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي.وعلى الرغم من التقارير التي تحدثت عن تفكير بوغبا في الاعتزال، إلا أنه يخطط للاستئناف ضد هذه العقوبة القاسية بهدف العودة للعب في أقرب وقت. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظهر بوغبا في فيلم فرنسي يُدعى "4 Zéros"، حيث سيلعب دور مدرب فريق كرة القدم للشباب، ومن المقرر أن يُصدر الفيلم في نيسان من عام 2025.