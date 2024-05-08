2024-05-08 09:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انتقد رئيس كتلة النهج الوطني عضو لجنة النزاهة النيابيَّة، أحمد طه الربيعي، ما تقوم به الشركات العاملة في القطاع النفطي في البصرة من مخالفة قانونيَّة صريحة بعدم اعتماد الجواز الرسمي الصادر عن هيئة الصحة والسلامة والبيئة الذي يُتيح للعاملين العمل ضمن شركات القطاع العام والخاص العاملة ضمن جولات التراخيص. وقال الربيعي في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ جواز هيئة الصحة والسلامة والبيئة الصادر عن شركة نفط البصرة وحصل عليه العراقيون العاملون، لا يتم اعتماده من قبل الشركات النفطية العاملة ضمن جولات التراخيص، بالرغم من أنه الجواز الرسمي الذي يُتيح لهم العمل، ولكن لا يتم الالتزام به خاصة في حقل الرميلة. ولفت إلى أنَّ أغلب الشركات تعتمد على التراخيص النفطية الصادرة عن هيئة تسجيل حقل الرميلة أو عن هيئة تشغيل حقل غرب القرنة أو حقل مجنون أو حقل الزبير، ويكون هذا الجواز الصادر عن هذه الهيئات التي تم ذكرها آنفاً العاملة مع المشغل الأجنبي الرئيس مثل شركة بي بي، وشركة إيني، وإكسون موبيل، وشل هو المعتمد، ويجد العاملون العراقيون صعوبة في استحصال جواز السلامة الصادر عنها.