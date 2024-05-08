اليوم.. قمة تحبس الأنفاس تجمع الريال وبايرن في نصف نهائي الأبطال

2024-05-08 10:06:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب السان تياكو بيرنابيو معقل الفريق الملكي الذي يحتضن قمة تحبس الأنفاس بين ريال مدريد وبايرن ميونخ لحساب لقاء الإياب ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينطلق اللقاء الذي سيكون رهانه الالتحاق ببروسيا دورتموند في نهائي التشامبيونز ليغ، في الساعة العاشرة من مساء اليوم الاربعاء

ويسعى الريال صاحب الأرض والجمهور للتأهل نحو النهائي في بطولته المفضلة مدفوعًا بتحقيق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

بينما يأمل بايرن ميونخ في إنقاذ موسمه بعد خسارته لقب الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن والخروج من كأس ألمانيا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب أليانز أرينا في ميونخ انتهت بالتعادل بهدفين لهدفين بين الفريقين.

ويشار إلى أن بروسيا دورتموند كان أول المتأهلين لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما عاد بفوز ثمين من أرض باريس (1 ـ 0) مكررا فوزه ذهابا على ملعبه.