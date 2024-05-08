صولة أمنية تنتهي باعتقال 107 متهمين خلال 24 ساعة ببغداد

2024-05-08 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، انتهاء صولة أمنية في العاصمة باعتقال 107 متهمين خلال 24 ساعة.

وذكر بيان لقيادة العمليات تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم اعتقال (107) متهماً ومطلوب للقضاء بالجرائم المنظمة الجنائية والنزاعات العشائرية وضبط اسلحة واعتدة ومواد أخرى في جانبي الكرخ والرصافة".

وأضاف أن "حصيلة العمليات الأمنية التي نفذتها قطعاتنا في وزارتي الدفاع والداخلية وبإسناد معلوماتي من الأجهزة والوكالات الأستخبارية في مناطق (الدورة/ابو دشير، حي الصحة، دور التجاوز، 120 خط النفط، المعامرة/حي آسيا، البتاويين، الكمالية، المعوقين، والاستكشافات) خلال (24) ساعة الماضية القاء القبض على (107) متهم بينهم (53) مخالف لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية و(54) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة (الجرائم المنظمة والجنائية، مخدرات، نزاعات عشائرية حيازة اسلحة) مع ضبط عدد من الاسلحة والأعتدة ومواد أخرى ممنوعة في جانبي الكرخ والرصافة".

وأشار الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم".