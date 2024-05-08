اضراب عام في مرور السليمانية بسبب تأخر صرف الرواتب

2024-05-08 10:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلن منتسبو مرور السليمانية، اليوم الاربعاء (8 آيار 2024)، الاضراب عن الدوام الرسمي بسبب تأخر صرف رواتبهم.

وقال مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم"، إن "منتسبي مرور محافظة السليمانية أعلنوا الاضراب عن الدوام الرسمي بسبب تأخر صرف رواتبهم".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر محلي في محافظة السليمانية، بأن منتسبي مرور السليمانية وافقوا للعودة إلى العمل الجزئي يوم الأحد المقبل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إن "منتسبي مرور السليمانية وافقوا بالعودة للعمل الجزئي وذلك بعد تسلم راتبهم يوم غد بحسب جدول وزارة المالية في حكومة الإقليم".

وأضاف أن "الآلاف من المراجعين بينهم المئات من محافظات الوسط والجنوب فشلوا في إنجاز معاملاتهم رغم تحملهم مشقة السفر ولديهم تحويل سنويات، وبالتالي قرر عدد من منتسبي المرور العودة الجزئية يوم الأحد".

وكانت مديرية مرور السليمانية وعدد من الدوائر المهمة الاخرى في السليمانية قد اعلنوا يوم الاحد الماضي الاضراب عن الدوام بشكل تام، بسبب تاخر صرف رواتب شهر شباط بالرغم من انتهاء شهر اذار.







