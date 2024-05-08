عواصف ترابية وارتفاع بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس في البلاد للأيام المقبلة

2024-05-08 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون على العموم صحواً ويتحول الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وتكون مقاربة في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية".

وأضاف أن "طقس يوم الجمعة، سيكون على العموم صحواً ويتحول تدريجياً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

وأشار إلى أن "يوم الخميس السبت، سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً الى غائم، وتنشط الرياح في الاقسام الغربية من البلاد خلال النهار مسببة تصاعد الغيار وفرصة لعواصف ترابية في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الاحد المقبل، سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة من المنطقة الوسطى،ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".