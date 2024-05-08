الين يتحرك فى المنطقة السلبية تحت رقابة السلطات اليابانية

2024-05-08 10:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، ليتداول دون حاجز 155 ينًا لكل دولار ، معززًا احتمالات تدخل السلطات اليابانية مرة أخرى فى سوق صرف العملات الأجنبية.

ويقول المحللون إن أي تدخل من جانب البنك المركزي الياباني لن يكون إلا بمثابة فترة صعود مؤقتة للين، نظرًا لاستمرار الفروق الصارخة في أسعار الفائدة بين اليابان و الولايات المتحدة لصالح الفائدة الأمريكية.

ويضغط سلبًا أيضًا على العملة اليابانية انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، الأمر الذي يقلل من جاذبية الين الياباني كخيار استثماري متاح للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات.

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.4 % إلى (155.27¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (154.69¥)، و سجل أدنى مستوى عند (154.52¥).

•أنهي الين الياباني تعاملات أمس الثلاثاء منخفضًا بأكثر من 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 151.86 ينات.

فيما قال محافظ البنك المركزي الياباني "كازو أويدا" اليوم الأربعاء: إن بنك اليابان سيدقق في تأثير تحركات الين على التضخم في توجيه السياسة النقدية.

وكرر وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" التحذير من أن السلطات اليابانية مستعدة للرد على التحركات شديدة التقلب في سوق العملات.

امتنعت وزارة المالية اليابانية عن التعليق على ما إذا كانت وراء بيع الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، لكن كبير دبلوماسيي العملة "ماساتو كاندا" كرر أمس الثلاثاء أن الحكومة "ستواصل إتباع نفس النهج الحازم" تجاه تحركات الين غير المنضبطة.



