العراق ينتج أكثر من مليوني طن من الاسمنت خلال الربع الأول من 2024

2024-05-08 10:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للاسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، يوم الأربعاء، تحقيق تطور "ملحوظ" في حجم الإنتاج المُتحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وبنسبة 22% مُقارنةً بالرُبع الأول من العام الماضـي 2023 .

وكشف مُدير عام الشركة حيـدر هـادي علـي عن تحقيق إنتاج بلغ ( 2 ) مليون و ( 356 ) ألفا و ( 975 ) طنا في الفترة المذكورة ولمعاملها كافة المُنتشرة في مُختلف المُحافظات، مُشيراً إلى أنَّ بعض معامل الشركة وصلت إلى الطاقات التصميمية فيما تقترب باقي المعامل الأخرى المُنتجة من تحقيق هذهِ الطاقات.

وأكد أنَّ معامل الشركة تُنتج "الاسمنت العادي ، الاسمنت المُقاوم ، الاسمنت الكلسي ، الاسمنت السوبر ، والاسمنت غير النمطي الخاص بآبار النفط".