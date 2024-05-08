خمس مواجهات في انطلاق الجولة الـ 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم اليوم

2024-05-08 10:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة خمس مواجهات في بغداد والسليمانية والبصرة والنجف.

وتقام مباراتان عند الساعة 3:45 عصرا تجمع الأولى فريقي نادي الكرخ وضيفه نادي اربيل على ملعب الساحر احمد راضي .

وتقام الثانية على ملعب السليمانية بين فريقي نوروز وضيفه نادي القاسم .

بينما يحتضن ملعب الميناء في الساعة السادسة عصراً مباراة اصحاب الارض فريق نفط البصرة وضيفه فريق نفط الوسط .

وعلى ملعب النجف الدولي تنطلق في الساعة 8:15 مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق النجف مع ضيفه فريق الطلبة .

وتختتم منافسات اليوم الأول من الجولة الـ 27 عند الساعة العاشرة والنصف ليلاً مباراة فريق الكهرباء وضيفه فريق الشرطة .

‏‎وتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ 26 برصيد 57 نقطة، رغم تعادله مع فريق نوروز 4-4 في آخر مواجهاته.

‏‎وبقي فريق الجوية بالوصافة، رغم الفوز في اللحظات الأخيرة على الكرخ 1-0، برصيد 56 لكن لديه مباراة مؤجلة.

‏‎وجاء الزوراء ثالثا برصيد 49 نقطة، وزاخو رابعاً بـ46 نقطة، ثم النجف خامساً 43 نقطة، ودهوك سادساً 40 نقطة.

‏‎كما حل نوروز سابعاً برصيد 38 نقطة، والنفط ثامناً بـ37 نقطة، ثم الحدود تاسعاً 37 نقطة ، ونفط ميسان عاشراً 36 نقطة.