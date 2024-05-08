2024-05-08 10:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار، قاسم السوداني، أنَّ القطاع السياحي سيكون مورداً إضافيّاً للبلد رديفاً للنفط خلال السنوات المقبلة. وقال السوداني في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ الوزارة متمثلة بهيئتي السياحة والآثار تعمل على تفعيل ملف السياحة الأثرية بصفته واحداً من أهمّ بنود البرنامج الحكومي. وأضاف السوداني، أنَّ السياحة كـصناعة نظيفة، مورد اقتصادي مهم تعتمد عليه كثير من الدول. وأشار الى أنَّ الوزارة تعمل على تأهيل المواقع الأثرية وصيانتها والحفاظ عليها وتسييجها لتكون مقاصد سياحية، معلناً قرب افتتاح المدينة السياحية في ذي قار.