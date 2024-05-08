خطة حكومية للتوسع في إنشاء سدود حصاد المياه

2024-05-08 10:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن خطة للتوسع في إنشاء سدود حصاد المياه، فيما كشفت عن مساعٍ للحفاظ على الخزين المائي وتلبية متطلبات المواسم المقبلة وحملة كبرى لتأهيل المنشآت الخزنية. وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في الوزارة علي راضي، إن الوزارة أعدت خطة كبيرة للتوسع في إنشاء سدود حصاد المياه وهي عبارة عن سدود صغيرة، مؤكداً السعي للاستفادة من المياه التي ترد من خلال السيول والأمطار. وأشار الى أهمية هذه السدود في تغذية المياه الجوفية واستيطان القرى، وتأمين المياه لبعض المحاصيل وسقي الحيوانات، لافتاً الى أن هناك حملة كبرى مدعومة من الحكومة المركزية لتوفير التخصيصات لإعادة تأهيل المنشآت الخزنية الكبيرة. وأوضح، أن المنشآت الخزنية بشكل عام تشهد وضعاً فنياً مستقراً وآمناً بسبب ديمومة أعمال الصيانة، مبيناً أن المؤشرات الفنية الخاصة بسد الموصل جيدة وتشير الى استقرار السد. وتابع، نعمل على المحافظة على الخزين المائي وزيادته بالتزامن مع تلبية متطلبات المواسم المقبلة، خاصة موسم الصيف المقبل ضمن خطة مدروسة.