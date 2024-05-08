ارتفاع أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط

2024-05-08 10:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، اليوم الأربعاء ، برغم من انخفاض أسعار النفط العالمي. وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.24 دولار ليصل الى 82.29 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.8دولارا ليصل الى 85.39 دولاراً. وانخفضت أسعار النفط العالمي في وقت أظهرت فيه بيانات القطاع ارتفاعا في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة بما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب كما ساد الحذر توقعات الإمدادات قبل اجتماع لتكتل أوبك في الشهر المقبل.