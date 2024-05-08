2024-05-08 10:30:07 - المصدر: منصة إيشان

انتقد عضو لجنة النزاهة النيابيَّة، أحمد طه الربيعي، ما تقوم به الشركات العاملة في القطاع النفطي في البصرة من مخالفة قانونيَّة صريحة بعدم اعتماد الجواز الرسمي الصادر عن (هيئة الصحة والسلامة والبيئة) الذي يُتيح للعاملين العمل ضمن شركات القطاع العام والخاص العاملة ضمن جولات التراخيص. وقال الربيعي، في تصريح صحفي: إنَّ “(جواز هيئة الصحة والسلامة […]

ظهرت المقالة برلماني: شركات النفط الأجنبية تخالف القوانين العراقية أولاً على Eishan.