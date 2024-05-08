دوري نجوم العراق يطلق الجولة الـ27 بإقامة خمس مواجهات

2024-05-08 11:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

تنطلق، عصر اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ27 من دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين بإقامة خمس مواجهات، أبرزها لقاء الكهرباء والشرطة.

إذ يطمح القيثارة إلى تحقيق الفوز من أجل التمسك بالصدارة ويدرك الأخضر أهمية اجتياز اختبار اليوم بنجاح بغية استعادة نغمة الفوز، بعد ثلاث مباريات لم يذق فيها طعم الانتصار حينما اكتفى بالتعادل أمام النفط والقوة الجوية ونوروز، في المقابل يسعى الفريق البرتقالي للنهوض من سباته الذي استمر ست جولات عندما تعرض إلى أربع خسارات فيها، مكتفياً بنقطتين من تعادلين بمواجهتي نفط ميسان وكربلاء.

وفي مباراة ثانية يخوض الطلبة مهمة محفوفة بالمخاطر عندما يحل ضيفاً على النجف، في مباراة صعبة على الطرفين ، ويمني الأنيق النفس بالعودة إلى العاصمة بالنقاط الكاملة التي تؤهله للتقدم في جدول الترتيب، لكن مهمته لن تكون سهلة وهو يواجه غزلان البادية الذي يقدم أفضل المستويات تحت قيادة مدربه عبد الغني شهد، إذ وصل إلى الفوز الثالث توالياً .

وفي لقاء آخر يعول نوروز على عاملي الأرض والجمهور لتخطي عقبة ضيفه نادي القاسم للوصول إلى غايته المطلوبة والمتمثلة بتحقيق الفوز الـ11 بمشاركته الحالية. ويلعب اليوم أيضاً الكرخ أمام أربيل، في حين يحط نفط الوسط الرحال لملاقاة نفط البصرة.