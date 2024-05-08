إيران تخطط لتصدير بضائع بقيمة 3 مليارات دولار للعراق عبر منفذ مهران

2024-05-08 11:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس جمارك محافظة إيلام، سهراب كمري، يوم الأربعاء، عن خطط لتصدير بضائع بقيمة 3 مليارات دولار إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي خلال هذا العام.

ونقلت وكالة مهر عن كمري قوله، إن "حدود مهران الدولية تحتل المرتبة التاسعة بين 38 منطقة جمركية واقتصادية خاصة ومنطقة تجارة حرة في البلاد".

وأوضح أن "العام الماضي، تم تصدير بضائع بقيمة مليار و177 مليون و119 ألف دولار عبر منفذ مهران إلى العراق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 3 مليارات دولار خلال هذا العام".

وأضاف كمري: "700 شاحنة بضائع تعبر هذه الحدود يوميًا"، مبينا أن "معظم السلع المصدرة هي الفواكه والخضروات والمنتجات البلاستيكية وأجهزة التبريد والتدفئة ومنتجات محطات الكهرباء ومواد البناء والأدوات الحديدية".