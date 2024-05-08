الذهب دون وجهة محددة وسط ارتباك المتداولين بشأن مسار خفض الفائدة الأمريكية

2024-05-08 11:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب العالمية خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، بينما كان المشاركون في السوق يترقبون إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني للتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا. وتشهد الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على إنفستنغ السعـودية.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الثلاثاء، إن ضغوط التضخم مدعومة جزئيًا بقوة سوق الإسكان يعني أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى إبقاء الفائدة ثابتة "لفترة ممتدة"، وربما طوال العام.

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، أنه لا يستبعد أن تكون الخطوة التالية من البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، مضيفًا أنه سيدعم رفع تكاليف الاقتراض إذا ظل التضخم ثابتًا.

فيما أوضح "بيتر جرانت"، كبير استراتيجيي المعادن لدى شركة "زانر ميتالز"، أن أسعار الذهب ظلت ضمن النطاق الأخير حيث تواصل الأسواق تقييم الهجوم على رفح، في ظل مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن تصاعد التوترات قد يدفع المعدن الأصفر لاختراق مقاومة قصيرة المدى عند حوالي 2340 دولارًا.

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف 60 ألف أوقية من السبائك إلى احتياطياته في أبريل، مما يمدد فترة المشتريات المتتالية إلى 18 شهرًا.



