وزارة المالية تقرر إرسال راتب شهر نيسان إلى إقليم كردستان

2024-05-08 11:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة المالية، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، إرسال راتب شهر نيسان إلى إقليم كردستان.

وقال مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية الاتحادية قررت، ارسال راتب شهر نيسان الى إقليم كردستان"، مبينا أن "القوائم المرسلة لرواتب الموظفين في الإقليم هي لمليون و217 ألف موظف، والرواتب الخاصة بشهر نيسان هي 956 مليار دينار، بحسب المعلومات".

وأوضح أن "ما ارسلته بغداد هذا الشهر بحدود 920 مليار دينار، وان المبلغ المرسل لم يتضمن مبالغ الترفيعات والعلاوات كونها لم ترسل من حكومة الإقليم حتى الآن".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول، عن سبب عدم قيام الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب شهر نيسان لموظفي إقليم كردستان، فيما أشار الى إن بغداد لم تعرف سبب مطالبة الإقليم بزيادة مبالغ الرواتب.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "حكومة الإقليم وبقوائم رسمية، طالبت برواتب أشهر كانون الثاني وشباط وآذار بمبلغ قدره 913 مليار دينار"، مبيناً أن "وزارة المالية الاتحادية قامت بصرفها، الا ان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان طالبت بـ 969 مليار دينار كرواتب بقائمة الموظفين لشهر نيسان أي بفارق 56 مليار عن رواتب الأشهر الأخرى".

وأضاف، أنه "لم يعرف حتى الان سبب زيادة هذا المبلغ رغم انه لا يستخدم لترفيعات الموظفين ولا توجد اية ترفيعات للموظفين في الإقليم حاليا".

وتابع، أنه" عند سؤال الوفد التقني الكردي الذي زار بغداد قبل أيام لم يكُ لديه اي جواب يقنع به وزارة المالية الاتحادية عن الزيادة في قائمة رواتب شهر نيسان، ولذلك امتنعت وزارة المالية حتى اليوم عن صرف رواتب شهر نيسان بتلك القوائم".