المفوضية تعلق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان

2024-05-08 11:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، تعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان العراق للعام 2024.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس اليوم، فإن قرار التعليق صدر "لحين حسم الدعوى المنظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (12/اتحادية/2024).

وقرر المجلس ايضا بتكليف الادارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.

و أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء، امراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.

وذكر بيان لاعلام المحكمة الاتحادية العليا ؛ أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان / العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة ( 126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى".

واضاف البيان؛ أن المحكمة "قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعدا. - محافظة السليمانية/ (38) مقعدا - محافظة دهوك/ (25) مقعدا - محافظة حلبچة/ (3) مقاعد.)) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".

وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني طالب فيها بإيقاف إجراءات المفوضية بخصوص انتخابات اقليم كوردستان.