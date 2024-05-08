2024-05-08 11:36:07 - المصدر: منصة إيشان

قامت اللجنة الفنية للحكام بإلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر عقده مع مسؤولي برشلونة، لمناقشة لقطة لامين يامال، نجم البارسا، في الكلاسيكو. وهزم الريال نظيره برشلونة بنتيجة 3-2، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني. وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بعد ركلة ركنية لبرشلونة في الدقيقة 28 قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس […]

ظهرت المقالة إلغاء مفاجئ لاجتماع برشلونة والحكام بشأن “الهدف الشبح” أولاً على Eishan.