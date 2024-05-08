الرواتب على رأس الملفات.. حكومة كردستان تجتمع اليوم لمناقشة ثلاثة بنود

2024-05-08 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

يجتمع مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء (8 آيار 2024)، لمناقشة ثلاثة بنود رئيسية، فيما يتصدر ملف رواتب الموظفين أولويات اجتماع الحكومة بالإقليم.

وبحسب بيان لحكومة كردستان تلقته "بغداد اليوم"، فان "مجلس الوزراء يعقد اليوم اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس الوزراء غوباد طالباني، من أجل مناقشة ثلاثة بنود أولها يتعلق بالتطورات الخاصة بالرواتب والالتزامات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ونتائج الاجتماع الأخير للوفد الفني من الجانبين في 27 نيسان 2024 في بغداد".

واضاف البيان، ان "البند الثاني من الاجتماع سيناقش مسألة موظفي العقود الدائمة في مؤسسات إقليم كردستان".

وتابع، إن" البند الثالث هو عرض تقرير وزير الزراعة والموارد المائية بشأن زيارة الوفد الى بغداد، حول قضايا استقبال مزارعي القمح لهذا العام".