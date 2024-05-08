المالية تؤكد رغبة الحكومة العراقية في الاستفادة من خبرات الشركات الفرنسية

2024-05-08 12:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت وزيرة المالية طيف سامي ،اليوم الأربعاء،رغبة الحكومة العراقية في الاستفادة من خبرات الشركات الفرنسية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن"وزيرة المالية طيف سامي ، استقبلت السفير الفرنسي لدى بغداد باتريك دوريل ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية سيرج سنريس، وفي مستهل اللقاء هنأت الوزيرة السفير بمناسبة تسنمه مهام عمله الجديد".وأضاف أنه"تمت مناقشة مجالات التعاون بين العراق والوكالة، لا سيما في ما يتعلق بقطاع المال والاستثمار والدعم الفني. كما تم بحث العلاقات الاقتصادية والتنموية الشاملة وسبل تعزيزها".وأشادت وزيرة المالية "بمستوى التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية في العديد من المجالات التي تأتي على رأس أولويات خطط التنمية المستدامة، خاصةً في مجال المساهمة في مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية والمساندة التقنية والدعم الفني".