اتحاد بناء الأجسام عازم على إقامة نسخة مميزة من بطولة سيد الكون

2024-05-08 12:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – ميثم الخفاجييستعد الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام واللياقة البدنية لإقامة بطولة سيد الكون العالمية والتي غابت عن العراق أكثر من خمسين عاماً .وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي والعربي للعبة هشام الواني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" البطولة ستقام في محافظة السليمانية وستنطلق في السادس عشر من أيار الحالي وتستمر حتى التاسع عشر منه بإشراف وحضور رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام رافائيل سانتونكا".وأضاف الواني أن" البطولة ستشهد مشاركة دولية واسعة وعدد كبير من بطاقات الاحتراف وسيكون للعراق حضور قوي وفاعل من خلال مشاركة أبطال العراق الدوليين والآسيويين ولاعبي المنتخب الوطني "، مشيراً الى أن" الاتحاد العراقي عازم على تحقيق المركز الأول فرقياً في هذه البطولة".وتابع الواني أن" اتحاد اللعبة أعد العدة لهذه البطولة من خلال التنسيق مع الاتحاد الفرعي في السليمانية وسوف تشهد البطولة تنظيماً مميزاً ونتائج تلبي تطلعات عشاق اللعبة".