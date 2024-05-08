أكثر من 10 آلاف مصاب بمرض الثلاسيميا في اقليم كوردستان

2024-05-08 12:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وفقا للاحصائيات العامة الصادرة عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان، فإنه يوجد أكثر من 10 آلاف مصاب بمرض الثلاسيميا في الإقليم.

وتشير الإحصائية التي نقلها مراسل وكالة شفق نيوز، إن بعض المصابين هم من باقي مناطق العراق، ومن الدول المجاورة ممن يتواجدون على أرض الإقليم.

بمناسبة يوم الثلاسيميا العالمي المصادف بتاريخ اليوم، جرت مراسم لهذا الغرض، وعلى ذلك أشار المدير العامة لصحة أربيل الدكتور دلوفان محمد إلى أن، ضمن حدود المحافظة يوجد 3150 مصاباً بالثلاسيميا، قسم منهم من سكنة أربيل والقسم الآخر من النازحين واللاجئين الذين يقطنون المخيمات.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه يتم شهرياً نقل أكثر من 1150 قنينة دم الى أجسام هؤلاء المصابين فضلا عن تأمين الدواء والمستلزمات الطبية لهم من قبل حكومة اقليم كوردستان اضافة الى رعايتهم مجاناً ايضا في المركز المخصصة لعلاج المصابين في مرض الثلاسيميا.