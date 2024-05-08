أسعار صرف الدولار تستقر في بورصة الناصرية وهذه قائمة بها

2024-05-08 12:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل سعر الدينار العراقي في بورصة الناصرية ليوم الاربعاء المصادف 8 ايار للعام 2024 سعر الشراء 145500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي سعر البيع 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي والمنافذ الرسمية...

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