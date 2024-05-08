2024-05-08 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن ادعاءات منتسب حول عدم تسلمه راتبه وتعرضه للابتزاز.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو يظهر فيه أحد منتسبي وزارة الداخلية وهو يشتكي من عدم تسلمه راتبه وأطلق ادعاءات حول عملية ابتزاز تعرض لها".

واوضح البيان، ان "هذا المنتسب، ينتسب الى اللواء الخامس في مديرية شرطة الطاقة، وهارب من الخدمة مرتين وعاد نهاية الشهر الثاني لهذا العام وتم إشعار الجهات المختصة لإصدار أمر إداري لغرض إعادته ولم يصدر حتى الآن"، منوها انه "من المنتسبين الذين كثرت غياباتهم وحالات التشكي منه، كونه غير ملتزم بالدوام الرسمي".

وتابع، "تم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه لظهوره بوسائل التواصل الإجتماعي خلافاً للقوانين والتعليمات".