ثلاث محافظات تصادق على مساري طريق التنمية

2024-05-08 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن مصادقة ثلاث محافظات على مساري طريق التنمية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أجتمع مع محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وجرى خلاله المصادقة على مساري طريق التنمية، السككي والبري".

وأضافت ان " الوزير اجتمع ايضاً مع محافظي كربلاء المقدسة نصيف الخطابي والبصرة أسعد العيداني، وتمت المصادقة على المساري طريق التنمية السككي والبري".