2024-05-08 13:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، ملابسات "شكوى منتسب" من تأخر راتبه وتعرضه لابتزاز.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر فيه أحد منتسبي وزارة الداخلية وهو يشتكي من عدم تسلمه راتبه وأطلق ادعاءات حول عملية ابتزاز تعرض لها".

وبينت أن " هذا المنتسب ينتمي الى اللواء الخامس في مديرية شرطة الطاقة وهو هارب من الخدمة مرتين وعائد من الهروب نهاية الشهر الثاني لهذا العام وتم إشعار الجهات المختصة لإصدار أمر إداري لغرض إعادته ولم يصدر لحد الآن وهو من المنتسبين الذين كثرت غياباتهم وحالات التشكي منه وغير ملتزم بالدوام الرسمي".

وأشارت الى انه "تم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه لظهوره بوسائل التواصل الإجتماعي خلافاً للقوانين والتعليمات".



