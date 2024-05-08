تفاهم نيابي لتمديد الفصل التشريعي لإقرار جداول موازنة 2024

2024-05-08 13:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي، اليوم الاربعاء ، عن وجود تفاهم لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان لإقرار جداول موازنة 2024. وقالت الدليمي، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز ، ان الوضع الراهن يتطلب تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب وتأجيل عطلته لمدة شهر لحين اقرار جداول موازنة 2024 . واضافت ان اللجنة المالية النيابية مستعدة لاستقبال جداول الموازنة والعمل عليها حال وصولها الى مجلس النواب. وتابعت، ان الفصل التشريعي الحالي يحتاج الى التمديد لإتمام العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة ومن ضمنها جداول قانون الموازنة للسنة المالية 2024